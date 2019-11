Ruurlo snakt in derby naar zege op Lochem en korfballers gaan zaal in

EUROPE CUP Landstede Hammers nu al verzekerd van vervolg in Europe Cup

20 november Landstede Hammers heeft zich voortijdig geplaatst voor de tweede ronde van de Europe Cup. De derde zege in de groepsfase bij Kapfenberg Bulls in Oostenrijk (67-100) is al voldoende voor minstens de tweede plaats in de groep. In de tweede ronde gaan zestien clubs door.