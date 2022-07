Ruwe diamant Kim Vos moet bij Triton gepolijst worden

Haar roots liggen in het Brabantse Geertruidenberg. Kim Vos begon met zwemmen in Oosterhout bij OZC & PC Warande en kwam na een paar jaar bij SBC 2000 in Breda. Daar zwom ze tot dit jaar. In 2016 was haar laatste NJJK (Nationaal Jeugd en Junioren Kampioenschap) waar ze eerste werd op de 200 meter schoolslag. Op het NK van 2017 was ze derde van Nederland op de 200 meter schoolslag. Ook basketbalde de getalenteerde Vos bij Apollo in Amsterdam in de Eredivisie onder 20 jaar en in de eerste divisie bij de dames. „Toen ik in Amsterdam bewegingswetenschappen ging studeren heb ik vanwege tijdgebrek en financiën gekozen om alleen te gaan basketballen, maar het zwemmen miste ik toch wel erg.”