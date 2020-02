Sallandse onderonsjes op zondag, handbalsters Voorwaarts kunnen degradatiepoule te ontlopen

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Bekerfina­le Dynamo, saillant en belangrijk duel voor VVOG

19:15 Na de afgelasting van vorige week zondag is het nog maar de vraag of er dit weekend wel veel gevoetbald zal worden. Er staan in ieder geval genoeg aardige wedstrijden op het programma. Een duel dat zeker wel doorgaat is de bekerfinale in het volleybal, waarin Dynamo de eerste hoofdprijs van het seizoen wil bemachtigen.