Schalkhaar doet goede zaken met winst op SDC’12

INHAALVOETBALSchalkhaar heeft in de tweede klasse J van het zondagvoetbal in Denekamp een knappe 0-2 overwinning behaald op SDC’12. De ploeg van trainer Marcel Geestman speelde een prima partij voetbal.

,,Het was geen gemakkelijke wedstrijd, want SDC is thuis een lastige tegenstander. Dat blijkt uit het feit dat ze nog geen enkel duel op eigen bodem verloren. We hebben weinig weggegeven en zelf op de juiste momenten gescoord. Het was de derde zege op rij en die werd nog eens behaald met goed voetbal. Ik ben dus zeer content.”

,,We doen nog volop mee voor een prijs. We zijn in de derde periode nog kansrijk, maar gaan ook voor een hoge eindklassering. Nog drie wedstrijden te gaan, ik hoop dat we dit niveau kunnen vasthouden. Ons vizier is gericht op plek vier in de eindrangschikking.”

Overwetering verloor het thuisduel tegen FC Suryoye: 0-3. Trainer Sander Poll kon zijn ploeg niets verwijten. ,,We lieten goed veldspel zien en creëerden veel kansen. Het probleem is dat het ons niet lukte een van die mogelijkheden om te zetten in een doelpunt.”

Overtuiging

,,De opbouw was prima verzorgd, maar het leverde geen rendement op. Er wordt met overtuiging gespeeld, maar daar krijgen we geen punten mee. Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt.”

In de vierde klasse G zondag speelden Haarlo en Nieuw Heeten gelijk: 1-1. Jim Brinkhof, trainer van thuisclub Haarle, zag zijn elftal een sterke eerste helft spelen. ,,We kregen vier, vijf kansen, maar wisten ons er geen raad mee. Na een 0-0 ruststand kwam Nieuw Heeten op voorsprong. We gaven te veel ruimte weg. Door een persoonlijke fout scoren zij. Gelukkig kwamen we kort daarna op gelijke hoogte. Ik denk dat het gelijkspel terecht is.”

Zondagvoetbal