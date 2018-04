Schotman wint weer bij Europa Cup BMX in Kampen

Dalfsen moet klasse van VOC erkennen in titel­strijd

18:24 De handbalsters van Morrenhof Jansen/Dalfsen zijn er niet in geslaagd een derde duel in de strijd om de landstitel af te dwingen. Nadat VOC vorige week in Dalfsen al won met 23-29, was het zondag in Amsterdam weer te sterk. Door de31-23 overwinning is VOC voor de tweede keer op rij landskampioen.