Schreeuwen of zwijgen? Schaatscoach Roy Boeve kiest voor de observatie

,,’Wat doe jij eigenlijk’, vroegen de nieuwe jongens zich af in de eerste maanden dat ze bij de ploeg zaten. Ze hadden een coach verwacht die er heel kort op zat. Ik luisterde en keek alleen maar. Observeren. Hoe staat iemand erbij? Hoe glimmen zijn ogen? Hoe reageert hij op een fout of scheldpartij? Ik ben constant bezig met het mentale spel. Aan het voelen: wat gebeurt er in mijn team? Dát is mijn werk, daar ben ik elke dag mee bezig.

Wanneer er tijdens de training een situatie ontstaat waarbij het escaleert, kan iemand denken: nu zal de coach wel optreden. Ik doe dat niet. Ik kijk alleen maar naar wat er gebeurt. In het schaatsen heb je technisch veel goede trainers die weten wat je moet doen. Het is toch een sport van de technische freaks, en dat bedoel ik positief. Ik sta daar buiten en kijk naar de mens. Hoe kan ik die gelukkig maken en goed laten presteren.

Uitgekafferd

Het is mooi dat je kunt juichen bij een overwinning, maar het is ook mooi als je zegt: we hebben verloren, maar dat hebben we collectief gedaan. Bij een nederlaag wordt vaak gewezen naar wat mis is gegaan. Terwijl ik juist bezig ben met: wat kan ik leren van wat er gebeurd is? Dat is voor sommigen best verwarrend, zeker voor de jongens die nieuw in de groep zijn. Die het gewend waren om uitgekafferd te worden als ze verloren. Zo ben ik niet. Ik wil rijders cognitief veranderen in plaats van schreeuwen hoe het wel zou moeten.

Quote Ik werd de coach van jongens met wie ik zelf nog geschaatst had. Jan Maarten Heideman bijvoor­beeld, die toen de veertig naderde. Hij had honderd overwinnin­gen achter zijn naam staan, ik nul. Roy Boeve

Ik was 28 jaar toen ik begon als coach. Heel jong nog. Dat was in het begin best wennen. Ik werd de coach van jongens met wie ik zelf nog geschaatst had. Jan Maarten Heideman bijvoorbeeld, die toen de veertig naderde. Hij had honderd overwinningen achter zijn naam staan, ik nul. Dat is best bijzonder. Ik heb altijd geprobeerd om niet boven een groep te staan en te zeggen: zo werkt het. Ik spreek vanuit mijn passie. Dan maakt leeftijd niets uit. Er zijn in het schaatsen coaches die zichzelf best wel naar voren drukken. Maar het gaat niet om mij, het gaat om die gasten.

Verliefd

Anderhalf jaar eerder moest ik noodgedwongen stoppen met schaatsen. Een zwabbervoet. Daardoor kon ik niet meer ultiem genieten van mijn sport. Had ik door gekund? Vast. Het summum zit voor mij in het genieten van de schaatsbeweging en het uitvoeren van een plan in een wedstrijd. Dat lukte niet meer. Ik moest constant schakelen, omdat ik dingen niet meer kon. Dat vond ik te zwaar worden. Ik mis het wel, ja. Tuurlijk. Onwijs. Ik geef niet veel om winnen, maar dat spel... Daar ben ik zó verliefd op. De dynamiek van aanvallen, verdedigen, sprinten. Zo mooi. Schaatsen geeft zo'n machtig gevoel als je op die dunne ijzers staat. Elke tik is raak.

Quote Ik hamer er constant op dat we in onze eigen kracht moeten blijven. Niet de wedstrijd van Jorrit Bergsma of Crispijn Ariëns willen rijden. Wij zijn jaloers op wat zij kunnen, maar zij zijn ook jaloers op wat wij kunnen. Roy Boeve

Beste ploeg