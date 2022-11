Schuttert boort zichzelf topklassering door de neus in GP Lier, Hoekstra derde in GP Mariënheem

Zelf was Schuttert zeer tevreden, met name over hoe Irish Coffee over de hindernissen tot 1.45 meter sprong. ,,Het is een heel ongecompliceerd paard, je kunt er zo mee wegrijden. Ik hoop met hem dit jaar nog wat hoger te gaan springen.”

Hoekstra derde in Mariënheem

Lelystedeling Hessel Hoekstra sprong zaterdagavond naar de derde plaats in de GP van Mariënheem, waar de derde etappe van de uit vier wedstrijden bestaande Winter Classics plaatsvond. Het was een lastige proef, gezien er maar drie combinaties in slaagden om zowel in de basisomloop als in de barrage alle balken te laten liggen. Dat lukte Hoekstra met zijn Helena dus wel, al was hij in het verkorte parcours bijna zes (!) seconden trager dan winnaar Eric ten Cate (Incredible). Dalfsenaar Pim Mulder (4e, Ibylle) noteerde de snelste tijd in de twaalfkoppige barrage, maar maakte een springfout.