Schuttert wint GP Samorin; Houtzager en Bonhof vierde in Warschau

Frank Schuttert won zondag de tweesterren Grote Prijs van het Slowaakse Samorin. De Ommennaar bleek met zijn pas achtjarige hengst Joviaal de beste in een achtkoppige barrage. In de hoofdstad Warschau van het naastgelegen Polen eindigden Marc Houtzager en Kars Bonhof met Oranje als vierde in de finale van een kleine serie landenwedstrijden.

Hij begon naar eigen zeggen met een stal met nul paarden toen Schuttert afgelopen winter terugkeerde op De Driehoekhoeve in Stegeren bij zijn ouders. Na ruim acht jaar voor de huidige bondscoach van Oranje Jos Lansink gereden te hebben, met grote successen tot gevolg overigens, vond hij het tijd om voor zichzelf te beginnen.

Een dik half jaar later had hij een volle stal met talentvolle paarden, waaronder Joviaal. In Samorin pakte hij al zijn tweede GP-zege sinds zijn thuiskomst, maar de eerste met Joviaal. In de eerste tweesterren GP ooit van de hengst was hij dik een seconde sneller dan de Slowaak Chudyba (Vroom), in een parcours met hindernissen tot 1.45 meter.

,,Het is een paard dat veel meters maakt, en heel makkelijk te rijden is. Hij heeft veel overzicht, dus ik hoef in zo’n barrage amper gas terug te nemen. Er zit zeker nog meer in de tank voor het hogere werk“, aldus Schuttert, die een winstpremie van 6500 euro ontving.

Houtzager en Bonhof

Kars Bonhof en Marc Houtzager eindigden met Oranje in de finale van een kleine serie landenwedstrijden in de Poolse hoofdstad Warschau als vierde. Beide ruiters reden daarbij een nulronde met hun tienjarige paarden.

Houtzager reed zijn talentvolle Holy Moley, met wie hij eerst vijf strafpunten en herpakte zich vervolgens met een foutloos resultaat. Bonhof liet in de eerste ronde alle balken liggen, maar met twee foutsprongen in de tweede omloop zat ‘dubbel nul’ er niet in. Die dubbel nul sprongen ze overigens wel in de GP op vrijdag, wat een achtste plaats opleverde.