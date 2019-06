Schuttert ziet opmars beloond met reserveplek in Oranje-selectie

De 25-jarige Ommenaar zag begin dit jaar zijn WK-paard Chianti’s Champion verkocht worden door werkgever en oud-wereldkampioen Jos Lansink. Daardoor leek het EK in Rotterdam in augustus en de Spelen in Tokio volgend jaar voorlopig buiten bereik. Schuttert reed zich echter in korte tijd met zijn nieuwe aanwinst Lyonel D door een aantal spectaculaire prestaties opnieuw in Ehrens’ kijker en is daardoor zondag reserve. Dat vaste waarde Marc Houtzager (Rouveen) deel uitmaakt van het Oranje-kwartet is daarentegen vanzelfsprekend.