Seizoen Leemreize begint in Settimana Coppi e Bartali

PAARDENSPORT Marc Houtzager ziet deelname aan finale wereldbe­ker in rook opgaan

12 maart De internationale paardensportfederatie FEI verlengt het wedstrijdverbod voor het Europese vasteland door het uitgebroken rhinovirus, vorige maand in Valencia. Daarmee is ook de wereldbekerfinale in het Zweedse Göteborg van de baan. Rouvener Marc Houtzager zou daar eind deze maand aan de start verschijnen.