Seizoen van Landstede Hammers kan maandag zomaar voorbij zijn, Liège Basket is ook al te sterk

overzicht Apeldoorn/Veluwe Dynamoman­nen landskampi­oen, dubbel verlies voor AGOVV Futsal, vrouwen Alterno amateurkam­pi­oen en de Alternoman­nen gaan naar de eerste divisie

Heeft Dynamo in Doetinchem het kunststukje kunnen voltooien door voor de derde keer op rij te winnen van Orion? En zijn de vrouwen van Alterno algeheel kampioen van de topdivisie geworden? Voor de zaalvoetballers van AGOVV was het alle hens aan dek om eredivisionist te blijven. Hoe is het ze vergaan? Lees hieronder hoe het allemaal is afgelopen.