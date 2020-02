Selina Cicek komt tot tweede ronde op Jeugd-EK karate

Voor de 16-jarige Cicek is dat niettemin een goede prestatie, omdat ze pas sinds kort is overgestapt van de cadetten (14 en 15 jaar) naar de junioren (16 en 17). Trainer Jaap Smaal is content met de prestatie van zijn pupil. “Het is al heel knap dat ze door de eerste poule is gekomen, ook omdat ze in dit veld nog heel jong is. Ze heeft goed geknokt en is een ervaring rijker. Helaas heeft ze met een klein verschil de halve finale gemist, maar ze heeft het goed gedaan.”