Set Up en CSV vermaken publiek vijf sets lang, Volco verrast koploper

Bij CSV zijn ze met precies zeven man afgereisd naar IJsselmuiden. Zonder coach Rik Kuiper, die wegens omstandigheden niet van de partij is. Zijn vervanger Aron Janssen ziet CSV goed starten in de eerste set en die ook winnen. ,,We hadden inderdaad geen wissels en met Henk-Jan Luesink een midden van een lager team, dan is deze uitslag prima.” Bij CSV heeft vooral Jorik Groeneveld zich laten zien volgens Janssen. ,,Hij was aanvallend op een aantal belangrijke momenten ijzersterk.”

Thuisploeg Set Up berust in de nederlaag. ,,Je moet in deze fase, als er niets op het spel staat, voldoening halen uit het feit dat je er alles aan gedaan hebt. Dat hebben we wel, daar ben ik tevreden over”, zegt coach Peter Gaillard. Hij ziet het voor zijn team misgaan in de vierde set. ,,Zij gingen strakker serveren, waardoor onze pass minder werd. De pass is bij ons heel belangrijk. Komt die er, dan kunnen we een heel creatief spelletje spelen. Anders wordt het voor ons lastig, wij hebben geen lange gasten die de bal er doorheen kunnen rammen.” CSV repareert de achterstand en wint (19-25, 25-23, 26-24, 16-25 en 8-15).

Ook de volleybalsters van Volco in de tweede divisie A hebben vijf sets nodig om de tegenstander, in dit geval koploper Tjoba, te verslaan (25-18, 25-18, 24-26, 15-25 en 15-13). Na een bliksemstart pakt de thuisploeg brutaal een 2-0 voorsprong. ,,We werden gesteund door veel publiek en een groot aantal mini’s”, zag coach Erik Volkers. ,,Serverend liep het goed en daar had Tjoba het niet makkelijk mee.” Madelein Hollak vervangt Kirsten Leuninge op de liberopositie. ,,Dat deed ze meer dan prima. Het zorgde ervoor dat we het aanvallend ook goed voor elkaar hadden”, analyseert Volkers.

In set drie en vier komt het team uit Klazienaveen beter voor de dag, ook omdat Volco wat meer fouten maakt. Ondanks die tegenvaller pakken de volleybalsters uit Ommen alsnog de zege in de vijfde set (15-13). Na veel lange rally’s en een hoop rumoer vanaf de tribune is het de thuisploeg die een feestje kan vieren. ,,Dat dit gelukt is, zegt iets over hoe sterk de groep is gegroeid”, vindt de winnende coach.

Vrouwen, tweede divisie A: Volco - Tjoba 3-2, Olhaco - Volco (ma 20.30).

Mannen, eerste divisie A: Voorsterslag/VC Zwolle - Veracles 2-3, Set-Up IJsselmuiden - CSV 2-3.

Tweede divisie A: Vovem’90 - Side-Out 4-0, Reflex 2 - SVI 3-2, Emmen’95 - Side-Out 4-0.