Set Up IJsselmuiden dankt overwinning bij VC Zwolle vooral aan goede sfeer in het team

Hoewel er door de beslissing van de Nevobo niets meer op het spel staat - er komt geen kampioen of degradant - hoef je de spelers voor dit soort wedstrijden niet op te peppen, weet Set Up-coach Peter Gaillard. ,,Het was een echte serveer en pass-wedstrijd. Degene die servicedruk had en de pass goed bracht, was degene die de boventoon voerde.” Dat lukt Set Up in de eerste twee sets prima. Dat ligt volgens de coach voor een groot deel ook aan de goede sfeer. ,,Daarin konden de spelers lekker functioneren. In set drie en vier veranderde dat. In uitstraling en non-verbale communicatie waren de fouten ineens belangrijk. Voelden we ons niet meer op ons gemak.”