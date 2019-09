Sevenich als stuurvrouw van Swol

marathon Andrea Deelstra moet en zal toeslaan in Berlijn

10:41 In 2016 deed marathonloopster Andrea Deelstra mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De wedstrijd verliep teleurstellend en direct daarna ging het vizier van de Apeldoornse op Tokio. Zondag gaat Deelstra voor olympische kwalificatie in Berlijn.