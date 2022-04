Shana van der Vlist klimt naar plek drie in de strijd om het wereldkampioenschap

Snotverkouden ondernam van der Vist de reis naar het Portugese Agueda. Samen met haar even verkouden vriend Niek werden 2100 kilometer verreden om zaterdag aan de start te verschijnen van de GP van Portugal. Van der Vlist: „We gingen een beetje verkouden op pad van de week en namen van allerlei middelen in om ons weer beter te voelen, maar eigenlijk werd het alleen maar minder.” Toch had de Apeldoornse in de eerste manche een perfecte start en kon ze vrij snel naar de derde plaats opstomen. ,,Ik maakte alleen zelf een flinke stuurfout waardoor ik terugviel naar zeven. Ik kon nog wel doorschuiven naar plek zes en zelfs vijf, maar ik had de energie niet om het vol te houden.“