Simac Ladies Tour eert Zwolse wielerkampioenen Van der Breggen en Wild

De etappe, het is de tweede rit in de rittenkoers door Nederland, wordt verreden op woensdag 25 augustus. Het startschot klinkt op het Rodetorenplein in Zwolle. Via Hasselt, waar Van der Breggen opgroeide, gaat de etappe via de Lichtmis en Ommen naar Hardenberg. De rit is 135 kilometer lang.