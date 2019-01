Sinnema naar volgende ronde op Dela Beach Open

PAARDENSPORT Paard van Brinkman realiseert topscore met Hans-Pe­ter Minderhoud

30 december Dat Hans-Peter Minderhoud met de tienjarige hengst Dream Boy als winnaar uit de ring zou komen na de kür op muziek van de wereldbekerwedstrijd in Mechelen, had de Twellose stalhouder Koen Brinkman wel verwacht. Maar de geweldige score (83.665 procent) kwam als een aangename verrassing. ,,Dat was hoger dan ik verwachtte,” beaamde Brinkman, die de combinatie zaterdag ook al de Grand-Prix zag winnen.