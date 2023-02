Sjors Tijhuis van Dynamo vreest voor einde volleybalcarrière door bloedprop in vinger: ‘Er zijn in Nederland maar 100 mensen die dit hebben’

volleybal zwolle Jeugd grijpt de kans bij Side Out: debuut voor 15-jarige spelverde­ler

De jeugd krijgt de kans bij Side Out en niet zonder succes. De volleyballers uit Slagharen pakten een prima punt tegen koploper Stentor (1-3: 14-25, 22-25, 25-19 en 20-25), maar er had zelfs nog meer ingezeten. ,,Dat is dan toch de jeugdigheid, maar hier kunnen we wel verder mee”, vertelde Karel Hilberdink.

29 januari