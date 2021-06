Skateboarder Douwe Macaré uit Zutphen moet olympische droom uit zijn hoofd zetten na fiasco in Rome

Macaré werd door een slechte kwalificatie meteen uitgeschakeld, waardoor zijn kansen op deelname in Tokio waren verkeken. Terwijl en een gedegen kans was dat de meervoudig Nederlands kampioen, 35ste op de wereldranglijst, zich zou plaatsen omdat er een quotum geldt van drie skaters per land per onderdeel. Aangezien landen als de Verenigde Staten en Brazilië oververtegenwoordigd zijn in de mondiale top is er ruimte voor deelnemers uit andere landen. De sport staat in de Japanse hoofdstad voor het eerst op het olympische programma.