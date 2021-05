Skeeleraar Marthijn Mulder uit Staphorst wordt behandeld voor kanker, maar legt wel het peloton zijn wil op

Mulder (22) zit sinds september in een behandeltraject. Hij lijdt aan een chronische en zeldzame vorm van beenmergkanker, die voornamelijk voorkomt bij ouderen. Mulder moet spaarzaam met zijn krachten omgaan, maar is hard op weg om uit het dal te kruipen. ,,Dit kan ik niet beschrijven. Maar ik heb altijd het idee gehad dat het er nog wel in zat. Ik heb heel veel steun gekregen, ook de afgelopen maanden. Ik ben blij met eindelijk weer een hoogtepunt. Je komt altijd weer uit het dal”, zei hij in Medemblik voor de camera.

De winst van Mulder was ook een overwinning van het Konvi-team, dat grotendeels uit Staphorster talent bestaat. De broers en teamgenoten Ronald en Christian Haasjes vlogen de opvallende winnaar na de wedstrijd dan ook hartstochtelijk om de nek. ,,We zijn heel hecht als team, echt een familie. We hebben alles voor elkaar over. Ronald is de beste, maar hij wil ook voor ons knechten. Als je dan wint...’’, zei Mulder, duidelijk geëmotioneerd.