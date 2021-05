Skeelerwedstrijden en schaatstrainingen lopen dwars door elkaar heen, als Mulder uit Limburg komt gaat Harink erheen

PAARDENSPORT Pechfout kost springrui­ter Marc Houtzager met Dante de winst in Valkens­waard

9 mei Marc Houtzager is met Sterrehof’s Dante duidelijk op weg naar de topvorm die nodig is om de Olympische Spelen te halen. Dat was de voornaamste conclusie na de viersterren Grote Prijs van Valkenswaard (zevende), waar de combinatie door een fout in de barrage de winst vergooide.