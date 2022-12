Slechte start voor Devinco in zaalseizoen met tweede nederlaag op rij

De korfballers draaien op het veld mee in de subtop (4e), maar tegen Duko bleek dat de ploeg van trainer Pieter Bouwma niet automatisch het vereiste niveau haalt om wedstrijden te winnen. Bij rust keek Devinco al tegen een 10-5 achterstand aan. ,,Het was een heel slechte eerste helft. Dat je maar vijf doelpunten maakt, dat kan echt niet. Het was ongeconcentreerd, en we waren slap in de duels. Wij moeten zelf het niveau neerleggen. Het is niet zo dat we ons op kunnen trekken aan het niveau van de tegenstander”, aldus Bouwma.