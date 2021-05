Smash'70 verdubbelt de slagkracht met de komst van De Vries, Bosman en Ter Luun

MENS EN SPORT Sjoerd Hoogen­doorn en het volleybal­pen­si­oen: ‘Nu is het tijd voor mijn vrouw en kinderen’

30 april Even is volleyballer Sjoerd Hoogendoorn (30), die zondag met Dynamo kampioen van Nederland werd, er stil van. ,,Mijn sportcarrière zit er op, dat besef moet nog even indalen.” Het is tijd voor het vervolg van zijn studie geneeskunde en tijd voor zijn vrouw Clair en twee jonge kinderen.