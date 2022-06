Sophia Mulder pakt verrassend brons op de zevenkamp tijdens het NK in Apeldoorn

Bij de meerkamp is het vooral belangrijk dat je op alle onderdelen stabiel presteert en dan hoopt op een uitschieter bij één of meer disciplines. Vooral met die stabiliteit is Mulder erg tevreden. ,,Ik zit op al mijn onderdelen in de buurt van mijn persoonlijk record. Vooral het hoogspringen was dit weekend heel goed. Ik sprong weer over 1.73 meter, dat is een evenaring van mijn PR. Daarnaast heb ik een poging gedaan op 1.76 meter. Dat is toch een beetje een mentale barrière en dit was geen slechte poging. Daar was ik vooral heel blij mee.”