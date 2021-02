Sophia uit Beekbergen (18) wordt Pools kampioen op de meerkamp

Na het annuleren van de kampioenschappen in Nederland, keek Mulder welke mogelijkheden er waren in Polen. Ze heeft een dubbele nationaliteit omdat haar moeder Pools is. ,,Ik heb een dubbel paspoort, waardoor ik ook in Polen kan uitkomen. Maar dat verliep niet zo makkelijk. Pas een week van tevoren hoorde ik dat ik een wildcard zou krijgen. We zijn toen direct in de auto gestapt naar Torun”, blikt de 18-jarige Mulder terug.