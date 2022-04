Sparta mist echte honger om punten te pakken, hattrick voor Wit-Blauw tegen buurman DOS

In een razend spannende overgangsklasse A ontmoette Sparta in Putten De Meeuwen. De Meeuwen had vorige week nog promotie afgedwongen in de zaal, waar de Zwollenaren zich al een paar weken konden richten op de buitencompetitie. ,,We speelden niet de hele wedstrijd met de absolute wil om te winnen. Na een goed begin vergeten we weg te lopen. Dan komen zij terug in de wedstrijd en worden wij te statisch. We kregen ook veel doorbraken en stippen tegen”, verzuchtte trainer Remkes Pullen, die na dit seizoen stopt als hoofdtrainer. ,,Na 9-6 bij rust blijven we achter de feiten aanlopen. In de laatste tien minuten zijn we feller in de duels, maar we konden in de laatste vier aanvallen de gelijkmaker niet maken.” Sparta staat vooralsnog onderaan in de poule, maar er zijn maar liefst vier concurrenten met slechts een punt meer.