Sparta tankt vertrouwen voor clash met oude bekenden in het shirt van Wageningen

Voor veel regionale korfbalploegen was afgelopen weekeinde de laatste speelronde. Door een kort en versnipperd programma in kleine poules zijn nog tal van uitkomsten mogelijk. Voor Sparta was het echter al weken duidelijk dat een laatste plaats in de poule onvermijdelijk was. In het vertoonde spel zat wel een stijgende lijn. ,,Aanvankelijk belonen we ons zelf niet genoeg en heeft Mid Fryslân de meeste rebounds”, vertelt trainer Remkes Pullen. ,,Maar na 13-9 met rust gaan we meer strijd leveren en dan dwingen we hen ook tot fouten. In de laatste minuut wilde de winnende niet vallen.” Om via een achterdeur in de tussenklasse te komen moet Sparta nu afrekenen met Wageningen. Dat is een bijzondere ontmoeting, want bij Wageningen spelen uitgerekend Pim Steenbergen en Jeroen Hukema. Zij waren als kinderen van de club twee belangrijke pijlers onder de promotie van Sparta naar de hoofdklasse. ,,Ik weet niet of zij in de basis staan. Maar de manier waarop we zelf bezig zijn geeft vertrouwen.”