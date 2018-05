Spoor vindt nieuw UCI-vrouwenteam

Bij deze ploeg rijdt ook Aafke Soet, de winnares van de slotrit van de Healthy Ageing Tour. Spoor had vorig jaar pech, ze kwam een contractverlenging overeen met Lensworld, maar zag die ploeg onverwacht opgeheven worden. Alle UCI-teams zaten op dat moment vol, waardoor ze in 2018 onderdak vond bij haar clubteam Jan van Arckel. Voor deze ploeg won ze dit weekeinde nog de GP Groenen en het districtskampioenschap op de weg in Hellendoorn.

Eerste race

Haar eerste wedstrijd voor haar nieuwe werkgever wordt de Lotto Thüringen Ladies Tour, die maandag begint. Ze kijk uit naar haar nieuwe avontuur. ,,Ik heb er zin in om mijn ervaring over te brengen op mijn jonge ploeggenoten", zegt Spoor: ,,Samen zijn we tot mooie dingen in staat.”