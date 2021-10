Sportagenda Apeldoorn en West Veluwe: na de bekerstunt wacht een fraaie derby

Sportagenda Apeldoorn/VeluweNa het 'herfstreces’ is er dit weekend weer een volle sportagenda, met opvallend veel derby's in de regio Apeldoorn en West Veluwe. Wat te denken van bijvoorbeeld DVS'33 - Sparta Nijkerk en op een lager niveau de altijd interessante dorpenderby tussen Klarenbeek en Beekbergen.

In Ermelo hebben ze de afgelopen dagen nog zitten nagenieten van de bekerzege op FC Eindhoven, maar de spelersgroep zal de focus toch weer snel hebben gericht op komend weekend. Want de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk is niet alleen een fraaie derby, maar ook de wedstrijd tussen de nummer 6 en de koploper. Bij winst nadert DVS’33 Sparta tot op 3 punten, bij een nederlaag is de koppositie ver uit beeld.

Kleurenderby en dorpenderby

Maar het duel in de derde divisie is zeker niet de enige derby. Wat te denken van de 'kleurenderby’ tussen Zwart Wit'63 en Rood-Wit'58, oftewel Harderwijk tegen Putten, in de derde klasse B. Zwart Wit heeft wat goed te maken na de forse uitglijder van afgelopen week, terwijl Rood-Wit zich keurig in de middenmoot heeft genesteld.

Derby's zijn in de vierde klasse F op zondag geen bijzonder fenomeen, maar het programma van komend weekend is toch wel om te smullen. Klarenbeek-Beekbergen is een fraai hoofdgerecht, waarbij Beekbergen-trainer Danny van Engeland terugkeert bij de club waar hij de afgelopen jaren trainer was. Maar ook Orderbos-Groen Wit'62 en de 'Boys-derby’ tussen de boys uit Apeldoorn en van Victoria zijn op voorhand niet te versmaden.

In de eerste klasse van het hockey is het voor de mannen van AMHC hoog tijd om eens een overwinning te pakken. De degradatiekraker tegen QZ uit Nijmegen is daarvoor de geëigende gelegenheid.

Het volledige sportprogramma van komend weekend:

Voetbal

Mannen:

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie: DVS’33 – Sparta Nijkerk, GOES – VVOG.

1e klasse D: De Merino’s – Nunspeet, SVZW – CSV Apeldoorn (14.45) , DZC’68 – Hierden (15.00).

2e klasse G: FC Horst – Renswoude.

3e klasse A: Waalstad – Teuge, Eerbeekse Boys – ZZC’20 (15.00).

3e klasse B: Zwart Wit’63 – Rood-Wit’58, AGOVV – SKV (15.00), Zeewolde – VVOP (15.00).

3e klasse C: HTC – Hulshorst, Zwolsche Boys – Elspeet.

4e klasse C: SEH – Vierhoputen’82, EFC’58 – Prins Bernhard.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

1e klasse E: Rohda Raalte – Columbia.

2e klasse I: WSV – SDOUC.

3e klasse D: Diepenveen - Robur et Velocitas, Albatross – KCVO, WWNA, Colmschate.

4e klasse F: Klarenbeek – Beekbergen, Orderbos – Groen Wit’62, ZVV’56 – Loenermark, Apeldoornse Boys – Victoria Boys.

5e klasse F: V en L - Voorst.

Vrouwen:

1e klasse B: AZSV – Klarenbeek (za 15.00).

1e klasse C: Victoria Boys - SDO (zo 14.00).

Handbal

Mannen:

2e Divisie Achilles – HVC (za 20.40)

Hockey

Mannen:

1e klasse B: AMHC - QZ (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse D: Zevenaar – AMHC (zo. 12.45), PW – Ares (zo. 12.45).

Korfbal

Overgangsklasse A: Nic. – De Meeuwen (za 17.00).

Overgangsklasse B: Dindoa – Tweemaal Zes (za 15.30).

Overgangsklasse C: OVVO – Unitas (za 16.00).

1e klasse B: KV Apeldoorn – Nova (za 15.30).

2C: HHV – Sparta Nijkerk (za 15.30).

Tafeltennis

3e divisie D: Buitenpost 2 – De Brug (za 14.00).

Volleybal

Mannen:

Eredivisie: Dynamo – Lycurgus (za 20.00).

1e Divisie A: Renswouw - VVH (za 16.00).

Vrouwen:

Eredivisie: Dynamo – Sliedrecht (za 17.00).

Topdivisie: WVC - Alterno (zaterdag 14.00)

Zaalvoetbal

Eredivisie: AGOVV – Be’79 (vr 21.00).