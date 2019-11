Sportagenda Deventer: boeiende confrontaties in inhaal- en bekerweekend

De meest in het oog springende wedstrijd is het inhaalduel tussen Almen en Harfsen in de zaterdag vierde klasse C. De streekderby is een pikant duel voor Wilco Laconi. De Almen-trainer stond vorig seizoen immers nog aan het roer in buurdorp Harfsen. Harfsen-trainer Gertie Wichers is bovendien werkzaam geweest als trainer van Almen.