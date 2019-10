Sportagenda Deventer, Salland, Achterhoek en Zutphen

EUROPE CUP Landstede Hammers boekt indrukwek­ken­de zege in Europe Cup

30 oktober De eerste Europese thuiswedstrijd in bijna twintig jaar heeft Landstede Hammers een winstpartij opgeleverd. De Zwolse landskampioen was in een fysieke wedstrijd vele malen sterker dan Kapfenberg Bulls uit Oostenrijk: 89-64.