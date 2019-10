Sportagenda Deventer, Salland, Zutphen en Achterhoek

WIELRENNEN Ster van Zwolle gaat in 2020 weer de grens over

9 oktober De Craft Ster van Zwolle is in 2020 weer een internationale wedstrijd. Bij de bekendmaking van de internationale wielerkalender blijkt de opener van het Nederlandse wegseizoen de status van 1.2-klassieker te hebben gekregen, de laatste status onder de profkoersen. De wedstrijd is voorzien voor zaterdag 29 februari.