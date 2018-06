Sporting Harderwijk promoveert naar eerste divisie

,,We zijn door het dolle heen, in twee jaar tijd promoveren naar het op één na hoogste niveau is een prestatie van jewelste. Dit is nog nooit gebeurd in Harderwijk en omstreken’’, jubelde trainer Moestafa Benali.

Gele kaarten

Nassim el Ablak (twee goals) en Isa Kiziler zorgde voor de 1-3 ruststand. Na rust werd het snel 3-3. De voor volgend seizoen aangetrokken maar al speelgerechtigde Soufiane Achouitar scoorde, net als Kiziler en Oussama Labari. ,,Het werd echt spannend, het was na rust een open wedstrijd met gele kaarten over en weer die twee kanten op kon. Een uitblinkende Nassim el Ablak deed weer een keer mee en heeft ons er doorheen gesleept, samen met Naoufal Boutachkourt; die was weer een rots in de branding. Na de mokerslag van vorige week stonden we er weer’’, aldus Benali, die drukke dagen tegemoet gaat. ,,We zijn in gesprek met Said Achouitar, een topcoach uit Nijmegen die we wekelijks naar Harderwijk willen halen en ook willen we voor 15 juni nog wat spelers aantrekken.’’