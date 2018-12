Sprintster Marije van Hunenstijn nieuwe gezicht van NK Atletiek

Van der Breggen had de trofee ook aan Wild gegund

10:46 Anna van der Breggen is in Den Bosch tot wielrenster van het jaar uitgeroepen. In 2015 en 2016 kreeg de Zwolse ook al de Keetie van Oosten-Hage Trofee. ,,Ik ben er stil van”, sprak Van der Breggen. ,,Eigenlijk was ik blij dat ik vandaag niet in de schoenen van de jury stond. Ook gezien de concurrentie.”