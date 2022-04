Sprookje van Unitas eindigt in de Korfbal League: ‘Besef het nu nog niet’

Na het laatste fluitsignaal was het één groot feest op de speelvloer, terwijl het ‘We are the champions’ klonk. Ongeloof, emotie, tranen en vooral heel veel blijdschap bij de spelers en de vele supporters die in het oranje waren afgereisd naar Dordrecht. In de afgeladen hal waar de beide supportersgroepen voor een fantastische ambiance zorgden, wist Unitas nog een keer te pieken. De Harderwijkers slaagden er ook in om het favoriete HKC te ontregelen, net zoals eerder in de play-offs Mid-Fryslân en TOP Arnemuiden zich stuk beten op het stugge Unitas.