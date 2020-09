Squashtalent Tjeu Dubbeldam smijt niet meer met rackets

Dubbeldam (18) geniet nog even na van de hoofdprijs bij het NK onder 23 jaar, veroverd in Den Haag. Hij heeft daar de concurrenten Thijs Roukens en Frank Goossens verslagen. ,,Die jongens zijn ouder, normaal gesproken beter.’’ Maar nu dus niet, omdat Dubbeldam zich in sneltreinvaart heeft ontwikkeld. De trainingen met Laurens Jan Anjema, de voormalige nummer 9 van de wereld, hebben hun nut al bewezen voor de Zwollenaar, die twee landstitels greep in jongere leeftijdsgroepen en vorig jaar nationaal kampioen werd in de B-categorie.

Het is niet moeilijk om aan te geven wat Dubbeldam beter is gaan doen. ,,Het gaat om kleine dingen. Op het juiste moment de juiste bal slaan, in het goede, hoge tempo spelen.’’ Het helpt ook dat Dubbeldam minder rackets kapot maakt dan in zijn druistige jeugdjaren. ,,Ik verslijt tegenwoordig rackets, haha. Mijn ouders zijn allebei wel driftkikkers, dat heb ik een beetje van ze overgenomen. Maar dat opvliegende is er nu wel een beetje vanaf. Als je boos bent ga je vooral slechter spelen. Je kan die adrenaline beter omzetten in energie, want in een zware partij sta je zomaar een uur op de baan.’’

Trainerswissels

Hij is de laatste jaren regelmatig gewisseld van trainer. Is opgegroeid met Dagmar Vermeulen in Zwolle, heeft daarna sessies gehad met Rutger Jan Kamperman in Apeldoorn, bondscoach Sjef van der Heijden en Anjema. ,,Je moet stappen zetten, ervaring verzamelen. Je wordt vooral beter door veel uren te maken en minder fouten te maken. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het dus niet. Als jij de fouten niet maakt, gaat de tegenstander dat doen. Daar win je wedstrijden mee. Het is heerlijk om af en toe een toverbal te slaan, maar hoeveel heb je er daarvan in een wedstrijd? Drie, of vier? Dat geeft nooit de doorslag.’’

Anjema (37) helpt Dubbeldam vooral door met hem op de baan te staan, in partijvorm als het moet. ,,Hij doet veel met beelden, zodat je precies kan zien welke fouten je maakt en wat je in sommige situaties moet doen. Anjema is een speler die echt in de bal kruipt, waarbij je door zijn ‘losse pols’ pas heel laat kan zien welke bal hij gaat slaan. Je denkt vaak te zien wat hij wil en dan pakt het toch anders uit. Voor mij is dat heel leerzaam.’’

Dubbeldam, tweedejaars mbo-student, heeft vriend, generatiegenoot en concurrent Henrico van der Vegt zien afhaken. Vanwege werk, een relatie. ,,Ik snap dat wel. Topsport kost tijd, je bent er zes dagen in de week mee bezig.’’

Fysiek en mentaal kan Dubbeldam het wel volhouden. Omdat de eredivisie voorlopig nog niet is opgestart speelt hij zijn wedstrijden in de topdivisie, voor Squash Apeldoorn. ,,Ik wilde dit jaar de eerste proftoernooien spelen, wat punten verdienen en ervaring opdoen. Maar dat is dus niet het goede moment geweest, door de coronacrisis.’’

Dus weet Dubbeldam, die rond de 600ste plaats op de wereldranglijst staat, wat hem te doen staat. ,,Nog meer trainen, investeren. Volgend jaar is er een EK, als het goed is. Dan wil ik in het nationale team zitten.’’