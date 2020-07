Staphorst krijgt tóch een marathon, ook Deventer hoopt op komst inline-skaters

Als corona niet was uitgebroken, was de marathon in Staphorst verreden op 4 juli. Die wordt nu alsnog ingepland, evenals een baanwedstrijd in Heerenveen (1 augustus) en Heerde (15 augustus). Behalve Staphorst is het de bedoeling dat de inline-skaters ook naar Deventer komen voor een marathon. De KNSB laat echter weten dat die wedstrijd, gepland op donderdag 6 augustus, nog onder voorbehoud is.