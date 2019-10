Staphorster Bovenhuis staat op een tweesprong

De twijfel klinkt een beetje in zijn stem. Jasper Bovenhuis aarzelt. ,,De intentie is wel om door te gaan, maar het is nog niet honderd procent zeker. Ik wil kijken of werk en wielrennen te combineren valt. Mocht het een goede combi zijn, dan ga ik nog een jaar door. Anders is het mijn laatste seizoen. Ik heb straks tien jaar op continentaal niveau gereden.’'