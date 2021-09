Start is heilig op Turks parcours, maar Apeldoornse Shana van der Vlist verspeelt koppositie WK

audio Wordt het de olympische succesweek van baanwiel­ren­ster Kirsten Wild?

3 augustus Het is de week van de baanwielrenners op de Olympische Spelen in Tokio, of eigenlijk de wielerbaan in Izu. Voor de Zwolse Kirsten Wild worden het beladen wedstrijden. De 38-jarige krachtpatser neemt afscheid van haar sportcarrière, een beslissing die door het verschuiven van ‘Tokio’ met een jaar werd uitgesteld.