Starten in de Tour de France komt voor Bas Tietema en consorten stap dichterbij: ‘Het is onze droom’

wielrennenStarten in de Tour de France is de stip aan de horizon voor TDT-Unibet. Maar die droom komt een stuk dichterbij nu het team rond Zwollenaar Bas Tietema de aanvraag heeft ingediend om met ingang van 2024 een ProTeam te worden. Daarmee ligt de weg naar de grootste wielerwedstrijden van de wereld open.

Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel zorgen met hun plan niet voor het eerst voor verbazing. De YouTubers van een paar jaar geleden hebben voor dit seizoen de continentale status verkregen. In de ZLM Tour heeft Yentl Vandevelde voor de eerste opmerkelijke overwinning gezorgd. En nu moet al de volgende stap volgen naar de ProTour, de eredivisie van het wielrennen waar dus - via een wildcard - ook startbewijzen voor de Amstel Gold Race, Parijs - Roubaix of zelfs de Tour de France te verdienen zijn.

,,Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden, is met de stap naar de ProTeam een heel stuk dichterbij gekomen. We gaan aan grotere wielerwedstrijden meedoen en zijn op dit moment druk bezig met het uitbreiden van onze organisatie”, zegt Tietema in het persbericht van de ploeg. ,,Samen met onze volgers gaan we ook dit tweede profniveau ontdekken”, vertelt Van der Wiel. ,,Dit blijven we doen zoals onze volgers van ons gewend zijn: professioneel, maar waar het kan met een knipoog.”

De stap is mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor, die extra zal investeren. TDT-Unibet is nog in onderhandeling met andere partijen. Een ProTeam moet uit minstens twintig renners bestaan, voor het jonge team stappen dit jaar twaalf coureurs op de fiets.

