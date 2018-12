Steenwijker Boys nu ook 'gastvrouw'

Het is even wennen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Kerstzaalvoetbaltoernooi holden er ook dames over de sportvloer van de Meenthe.

Steenwijker Boys was voor de 38ste keer gastheer, en voor de eerste keer 'gastvrouw'. ,,De reacties zijn heel positief. Een aantal dames vindt de overgang van het veld naar de zaal wel zwaar. De bal wordt soms ook als 'hard' ervaren", zegt Lammie Mooi. Ze maakt deel uit van de organiserende commissie. Lammie spreekt van 'gewenning'. Zaalvoetbal is voor de meeste vrouwen iets nieuws. ,,Volgend jaar zal het allemaal vast beter gaan."

Een voorzichtige start met vier damesteams. ,,Dat zullen er volgend jaar als het aan ons ligt toch zeker zes tot acht zijn. Dan beginnen we ook eerder. Nu is de eerste wedstrijd van de dag 's middags om twee uur, dan willen we rond het middaguur van start."

Door de verbouwing van de Meenthe werd de hoeveelheid kleedruimte minder. ,,En de dames moeten wel een eigen ruimte. Dat is prima opgelost, want ze maken gebruik van de kleedruimte van het theater."

Speelster Eline Gorter verliest met Steenwijkerwold de finale van VWC Munnekeburen met 2-0. ,,Toch zijn we dik tevreden met de tweede plaats hoor. We hebben wel vaker zaalvoetbal gespeeld, maar het was best zwaar. Volgend jaar doen we weer mee."

Het idee om damesvoetbal toe te voegen, kwam twee jaar geleden al uit de koker van Meenthe-directeur Han Evers. Hij gooide een balletje op bij de organisatie. Nu twee jaar later wordt er gehoor aan gegeven. ,,Onze regio moet veel meer werk maken van vrouwenvoetbal. We roepen wel dat we het serieus nemen, maar in mijn beleving is dat niet het geval", aldus Evers. ,,We zijn Europees kampioen. Dan is deelname hier van vier teams mager, dat kan beter."

Evers ervaart dat de sfeer ook beter is. ,,Voorgaande jaren was er meer gezeur op de sportvloer. Met de komst van de vrouwen is het veel gemoedelijker geworden."