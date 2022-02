Ster van Zwolle geen openingskoers in 2022, mogelijk later op de wielerkalender

De Ster van Zwolle was in 2020 één van de weinige koersen die door kon gaan, vlak na het verrijden van de klassieker met start en finish in Zwolle werd de eerste lockdown doorgevoerd in verband met COVID-19. In 2021 werd de wedstrijd uitgesteld gereden en vond deze in oktober plaats. Van Ommen toonde zich toen nog hoopvol weer de opener van het wielerjaar te kunnen organiseren, maar deze keer is het zijn eigen gezondheidssituatie die het doorgaan van de wedstrijd verhindert. De beslissing is in samenspraak met zijn familie genomen en vanavond pas definitief geworden.