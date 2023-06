Steunpilaar Coen Stolk blijft, Tim Hoeve komt bij Landstede Hammers: ‘Basketbal leeft heel erg in Zwolle’

Stolk (25), van origine een Apeldoorner, keerde afgelopen zomer na zeven jaar bij Feyenoord terug in Zwolle, waar hij eerder werd opgeleid. In het seizoen van de terugkeer, dat teleurstellend eindigde, werd hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Stolk debuteerde tegen Georgië en speelde ook tegen Oekraïne.

Voor Jean-Marc Jaumin, de nieuwe coach van Hammers, stond de positie van Stolk nooit ter discussie. ,,Ik volgde Stolk al toen hij in Rotterdam speelde. Daar liet hij altijd de juiste mentaliteit zien: hij is een harde werker en een uitstekende schutter.’’

Stolk was er bij zijn rentree al van overtuigd dat hij niet slechts een jaar in Zwolle wilde spelen. ,,Ondanks dat het afgelopen seizoen een zwaar seizoen was, heb ik ervaren dat basketbal in Zwolle leeft. We hebben veel mooie thuiswedstrijden voor een vol Landstede Sportcentrum mogen spelen.’’