Stijgende lijn voor Dynamo in aanloop naar Champions League duel in Lissabon

volleybal Opluchting bij Dynamo na ontsnap­ping via ‘golden set’

De volleybalmannen van Draisma Dynamo begonnen dinsdagavond in Skopje aan de returnwedstrijd tegen OK Strumica Nicob in de wetenschap dat, na de 3-0 thuiszege, het winnen van twee sets genoeg was om de tweede kwalificatieronde in de Champions League te bereiken. Dat lukte ook, maar daar was wel de winst in de ‘golden set’ voor nodig.

27 september