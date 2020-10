Streep door Holland Cup en IJsselcup in Deventer, alleen wedstrijden met topsporters voorlopig nog op agenda

Het NK afstanden dat al was verplaatst van de periode tussen kerst en oud en nieuw naar het weekend van 30 oktober- 1 november gaat vooralsnog wel door. Hoe schaatser die zich nu nog hebben geplaatst voor dit toernooi zich toch nog kunnen kwalificeren, is nog niet bekend. ,,Daar zijn we nu druk over aan het overleggen", meldt Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB. ,,Het is een ingewikkelde puzzel, maar we hopen snel uitsluitsel te kunnen bieden.”

Aan de Holland Cup/IJsselcup zouden ook meerdere gevestigde namen meedoen om twee weken voor het belangrijke NK afstanden nog wedstrijdritme op te doen. Onder anderen Thomas Krol, Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong, Gijs Esders en Lotte van Beek schreven zich voor een of meerdere afstanden in.

Ook de International Invitation Cup (shorttrack, 23-25 oktober, blijft op de kalender staan.

Door alle andere schaatswedstrijden in de komende vier weken zette de schaatsbond een dikke streep. Zoals de landelijke langebaanwedstrijd in Deventer komend weekend, de eerste wedstrijd van de Holland Cup en de IJsselcup. Ook de Mass start competitie 3 van zondag 18 oktober wordt afgelast.

Shorttrack en marathons

Bij het shorttrack zijn inmiddels alle landelijke wedstrijden afgelast en ook bij het marathonschaatsen is er een streep gezet door de wedstrijden om de KNSB Cup die gepland stonden in de komende vier weken.

,,Ik besef dat deze maatregelen voor een deel van onze schaatscommunity moeilijk te verteren zijn”, zegt technisch directeur Remy de Wit. ,,Hoewel wij allen weten wat zij allemaal doen en laten voor hun sport, geldt voor marathonrijders niet de uitzonderingspositie die voor anderen wel geldt. Dit doet pijn en voelt soms oneerlijk. Maar we moeten ons realiseren dat Nederland in zwaar weer zit. Onze volksgezondheid staat voorop. We zullen het virus onder controle moeten krijgen, zodat we straks onze sport wel weer voluit kunnen beoefenen.”

Binnen de schaatswereld geldt de topsportuitzondering in principe alleen voor rijders van de topteams langebaan, de nationale shorttrackselectie van bondscoach Jeroen Otter en de KNSB Talent Teams. De Wit heeft hen vandaag per e-mail gewezen op hun bijzondere status. ,,Die brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee”, schrijft hij. ,,Hier kunnen en mogen we niet lichtzinnig mee omgaan.”