Streep door NK baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn

Volgens de KNWU biedt het geboden perspectief na de persconferentie van dinsdagavond te weinig ruimte voor ook maar één titelstrijd op de piste. Meest in het oog springende kampioenschap is het NK Duur en Sprint dat van 27 tot en met 29 december in Omnisport Apeldoorn zou worden gehouden en waar baanrenners als Kirsten Wild, Jeffrey Hoogland, Roy Eefting en Sam Ligtlee voor de titels gingen strijden. Die had naar 15, 16 en 17 januari kunnen verhuizen, als de overheid daar dinsdag ruimte voor had geboden. Maar die ruimte bleef uit.

Geen teamsprint en ploegenachtervolging

Maar ook de kampioenschappen teamsprint en ploegachtervolging in Apeldoorn– die na de gemiste datum in november naar januari hadden kunnen verhuizen – worden geschrapt. Omnisport had in alternatieve plannen ook onderdak kunnen bieden aan de eerder elders voorziene NK’s omnium en 50 kilometer. Maar ook daar is geen volwaardig deelnemersveld mogelijk onder de huidige omstandigheden.

Hoewel er wekelijks op de piste in Apeldoorn wordt gereden door de topsportselectie en door de talenten is het niet toegestaan voor renners zonder NOC*NSF-status om op de baan te trainen momenteel. ,,Een kampioenschap op de baan heeft wat ons betreft als voorwaarde dat alle deelnemers de kans hebben om minimaal drie weken op de piste te trainen voorafgaande aan het evenement. Daar is voorlopig geen uitzicht op", zegt manager Sport Henk van Beusekom van de KNWU.

,,Een eventuele verschuiving van dit NK naar februari heeft niet onze voorkeur omdat dan veel op meerdere disciplines uitkomende renners in voorbereiding op de weg zijn. Dit, in combinatie met het nog niet hebben van perspectief op verruiming, maakt het voor ons kortom onafwendbaar dit besluit te nemen.”