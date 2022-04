Strijden om de sportieve eer van Heerde en Oldebroek, Dynamo begint aan de strijd om titelprolongatie

Programma Apeldoorn/VeluweEen aantal fraaie amateurvoetbalderby's staan er op het programma komend weekend. Zowel in Oldebroek als in Heerde wordt gestreden om de sportieve eer van de gemeente. Verder start Dynamo dit weekend aan de niet meer verwachte strijd om de landstitel te prolongeren.

VSCO’61 uit Oosterwolde tegen Owios uit Oldebroek, dat kunnen we gerust een klassieker noemen in het Noord-Veluwse voetbal. Owios is van oudsher de grote broer uit het grotere Oldebroek, VSCO’61 de uitdager. Maar de verschillen zijn vaak klein. Voor VSCO'61 zit er inmiddels wat druk op de wedstrijd, nu de ploeg al 6 keer op rij verloor. Owios staat veilig in de middenmoot van de tweede klasse G.

In Heerde was enige tijd geleden de primeur van de plaatselijke tweestrijd tussen SEH en Heerde. Nu is de return op het veld van Heerde, gelukkig dit keer wel in het weekend. Er wordt om 17.00 afgetrapt bij de wedstrijd die behalve een derby ook nog eens een topper is tussen twee kampioenskandidaten in de vierde klasse C.

Dood en begraven

Voor de mannen van Dynamo kan het seizoen toch nog een heel mooi staartje krijgen. De ploeg leek al dood en begraven, maar wist op de valreep Lycurgus toch nog te achterhalen en daarom mag het met Orion uitmaken wie de landstitel in 2022 pakt. De eerste wedstrijd in een ‘best of five’ is zondag in Doetinchem.

De korfballers gaan vanaf komend weekend weer het veld op, koud nadat de beslissingen in de zaalcompetitie zijn gevallen, met een mooie uitkomst voor enkele regionale clubs. Zoals voor De Meeuwen dat promoveerde naar de hoofdklasse.

VOETBAL

Mannen:

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie: VVOG – GOES, Excelsior’31 – DVS’33, Sparta Nijkerk – Sportlust’46 (15.00).

Hoofdklasse B: Noordscheschut – SDC Putten, NSC Nijkerk – Eemdijk.

1e klasse D: De Merino’s – CSV Apeldoorn, Nunspeet – DTS Ede (14.45), SDV Barneveld – Hierden (15.00).

1e klasse E: WHC - Balk.

2e klasse G: VSCO’61 – Owios, FC Horst – OVC’85.

3e klasse A: DVOV – Eerbeekse Boys (15.00), Eefde – Teuge.

3e klasse B: Zwart Wit’63 – Otterlo, Stroe – Zeewolde, Terschuurse Boys – Rood-Wit’58, AGOVV – Hoevelaken (15.00).

3e klasse C: VIOS Vaassen – Hatto Heim, Hulshorst – DSV’61, Hattem – Elspeet, Zwolsche Boys – Oene, ESC – Swift’64 (14.45).

4e klasse C: De Veluwse Boys – Vierhouten’82, EFC’58 – VEVO, EZC’84 – SDS’55, WZC Wapenveld – Achterveld, Heerde – SEH (17.00).

4e klasse D: Kampen – ’t Harde, ’s Heerenbroek – Noord Veluwe Boys.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

1e klasse E: SC Bemmel - Columbia.

2e klasse I: WSV – Eendracht’30.

2e klasse K: Oerterp - Epe.

3e klasse D: Overwetering – Robur et Velocitas, Brummen – Vaassen, Diepenveen – KCVO, WWNA – Warnsveldse Boys, Turkse Kracht – Albatross (14.30).

4e klasse F: Orderbos – Beekbergen, ZVV’56 – Victoria Boys, De Hoven – Groen Wit’62, IJsselstreek – Apeldoornse Boys, De Gazelle – Klarenbeek (14.15), TKA – Loenermark (14.30).

5e klasse F: V en L – Wissel.

Vrouwen:

1e klasse B: Klarenbeek – Epe (za 14.00).

1e klasse C: Antibarbari – Victoria Boys (zo 14.00).

KORFBAL

Overgangsklasse A: De Meeuwen – Sparta Zw. (za 15.30).

Overgangsklasse B: KVA – Dindoa (za 15.30).

Overgangsklasse C: Unitas - VEO (za 15.30).

1e klasse: DVS’69 – KV Apeldoorn (za 15.30).

2e klasse C: Sparta Nijkerk – Thrianta (za 15.30), Rood Wit – HHV (za 15.30), Regio’72 – KVZ (za 15.35).

VOLLEYBAL

Mannen:

Finale landstitel: Orion – Dynamo (zo 15.00).

Topdivisie: EVV – Sudosa-Desto (za 17.00)

TAFELTENNIS

3e divisie D: Huizen – De Brug (za 15.00).

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie B: Nunspeet – Deltasteur (za 19.15).

3e divisie D: De Snippen – Triton Putten (za 21.05).

HANDBAL

Mannen:

2e Divisie D: Achilles – Udi 1896 (za 20.35)

HOCKEY

Mannen:

Overgangsklasse: Hattem – Gooische (zo 14.45).

1e klasse B: EHV – AMHC (zo 14.45).

2e klasse D: Mezen – Deventer (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse D: Kromhouters – AMHC (zo 12.45), Almelo – Ares (zo 12.45)

HONKBAL

Mannen:

2e klasse A: Tex Town Tigers – WSB (zo 14.30)

RUGBY

2e klasse Noord Plate: RFC Rams – Amstelveensche RC (zo. 14.30)

TENNIS

Hoofdklasse gemengd: Het Spieghel – Daisy (zo 10.30)

ZAALVOETBAL

Eredivisie: AGOVV – Groene Ster (vr 21.00).