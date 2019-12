Superieur Lettele kan het titelfeest al gaan plannen

Wim Hogeboom vindt als veteraan het ‘tafelten­nis­ge­luk’ in verre oorden

11:38 Hij is 64 jaar, maar Wim Hogeboom speelt als nooit tevoren. De Apeldoornse tafeltennisser is een trouw bezoeker van de Worldcup voor veteranen, waaraan ook grootheden als Rosskopf en Weixing Chen deelnemen. ,,Er deden in Las Vegas mensen uit 81 landen mee."