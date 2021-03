Talent krijgt kans in de Korfbal League en verlaat Harderwijk al na één seizoen

Niet verrast

,,Ik hield hier al rekening mee. Vanaf dat wij met Unitas niet meer korfballen door de lockdown, wordt er aan hem getrokken, want de Korfbal League speelt wel door en datzelfde geldt voor Talent TeamNL. We horen ook van de bondscoaches dat hij het daar heel erg goed doet. Hij heeft zich goed ontwikkeld en in de kijker gespeeld, ook als ze onderling trainen met Oranje. Zo komt hij ook in aanraking met andere internationals die met hem praten.’’

Ingespeeld op het vertrek

Volgens Van de Glind hing het vertrek van Lipke al een aantal weken in de lucht. ,,Er waren meerdere clubs uit de League geïnteresseerd en Matté was al in onderhandeling met KZ. Hij kiest voor zijn ambitie en heeft dit ook eerlijk uitgesproken. Het was wachten tot het rondkwam. We zagen dit al aankomen en hebben al ingespeeld op een mogelijk vertrek met de komst van Noah Bijsterbosch. Het is natuurlijk wel teleurstellend. Ons idee was eerst met Unitas presteren in de hoofdklasse en dan de stap te maken. We hadden hem net binnen en hij is al weg zonder dat we door corona wat hebben gedaan.’’